HABER

Görele’de kent güvenlik yönetim sistemi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçesinde Görele Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan MOBESE hizmet birimi açılışı yapıldı.49 ayrı noktadan ilçenin 7 gün 24 saat güvenliğini sağlayacak olan MOBESE sistemlerinin açılışında konuşan Görele Belediye başkanı Tolga Erener, Belediye-Emniyet ortak işbirliği ile toplamda 500 bin liralık sistemin ilçede faaliyete girdiğini söyledi.Erener, Görele’de MOBESE sisteminin devreye girmesi ile birlikte daha da güvenilir bir ilçe olacağını ifade ederek, “İlçemizde MOBESE alt yapısı bilindiği üzere protokol gereği belediyemiz tarafından yapıldı.

Görele’de kent güvenlik yönetim sistemi açıldı

Giresun’un Görele ilçesinde Görele Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan MOBESE hizmet birimi açılışı yapıldı.
49 ayrı noktadan ilçenin 7 gün 24 saat güvenliğini sağlayacak olan MOBESE sistemlerinin açılışında konuşan Görele Belediye başkanı Tolga Erener, Belediye-Emniyet ortak işbirliği ile toplamda 500 bin liralık sistemin ilçede faaliyete girdiğini söyledi.
Erener, Görele’de MOBESE sisteminin devreye girmesi ile birlikte daha da güvenilir bir ilçe olacağını ifade ederek, “İlçemizde MOBESE alt yapısı bilindiği üzere protokol gereği belediyemiz tarafından yapıldı. Belediye olarak biz kendimize düşen görevi 3,5 yıl önce yerine getirdik. Toplam 6 kilometre kablo döşedik. Belediye olarak bunu yerine getirdik. Sizlerde vermiş olduğunuz sözü yerine getirdiniz. Üst yapısını yaparak ilçemize çok güzel bir hizmeti de kazandırmış olduk. Almış olduğumuz kablolar ciddi anlamda çok profesyonel bize söylemiş olduğunuz sadece görüntülemeye değil plaka okumadan tutun da kent yönetimine kadar hepsini içinde barındırması için en güzel kabloları getirttik. Zaman içinde daha da geliştirilecek insanların ortak hareket ettiği piknik alanları, mesire yerleri, çocukların oyun oynama alanları ve çocuk bahçeleri hatta ara sokaklar bunlara da kameralar takıldıktan sonra Görele daha güvenli bir şehir olacak” dedi.
Kent Güvenlik sistemi ile ilgili 3 personelin İl Emniyet Müdürlüğünde eğitim aldığını belirten Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise ilçenin ana arterleri devamlı görevliler tarafından gözlendiğini belirterek, faaliyete geçeli yaklaşık bir ay gibi kısa süre olmasına rağmen MOBESE yardımıyla yaklaşık 4-5 olayı aydınlattıklarını kaydetti.

Görele’de kent güvenlik yönetim sistemi açıldı

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Otomobilleri çekiciyle böyle çalıyorduOtomobilleri çekiciyle böyle çalıyordu
Kurban pazarının 1 tonluk 'Paşa'sı, alıcısını bekliyorKurban pazarının 1 tonluk 'Paşa'sı, alıcısını bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.