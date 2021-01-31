Göreme Belde Belediye Başkanı: Peribacalarının bazılarında yıkılma tehlikesi var

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peribacaları, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, dünyada UNESCO tarafından hem doğal ve hem de kültürel miras listesine alınan tek merkezin Kapadokya olduğunu belirtti. Eren, "1985 yılına kadar Göreme beldesindeki peribacalarının yöre insanları tarafından yaşam alanı, ahır, samanlık, erzak deposu ve benzeri şekillerde kullanılmıştı. İnsan nefesinin bile bu alanların korunmasında son derece önemli olduğu bilinen bir gerçek.1985 yılından sonra peribacalarının içinden insanlar çıkartıldığı için bu peribacaları korumasız hale geldi. Peribacalarının bazılarında kırılmalar olduğu için çökme ve yıkılma tehlikesi var. Peribacalarında uçma tehlikesinde olanların temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının bir an önce yapılması gerekiyor. Bizim belediye olarak bunları yapabilecek hiçbir yasal hakkımız yok" dedi.

'BİRÇOK PERİ BACASI ÇÖKTÜ'

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, peribacalarının yeterince korunmadığını belirterek, "Peribacaları yok olma tehlikesi altındadır. 30-40 yıldır bu koruma alanları içerisinde bir tane peribacası kurtarılamadı, birçok peribacası çöktü ve yok oldu. Göreme beldesindeki onlarca peribacası bakım ve onarım bekliyor. Peribacaları yok oluyor, kültürel ve doğal varlıklarımız çökme tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu.

DHA

