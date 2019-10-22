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Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir'de bulunan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, 'milli park' statüsünden çıkarıldı.

Göreme Vadisi, 'milli park' statüsünden çıkarıldı

ANKARA, (DHA) - RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Nevşehir'de bulunan Göreme Vadisi ve çevresindeki alan, 'milli park' statüsünden çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli ve 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
Bakanlar Kurulu kararıyla 1986'da 'milli park' statüsü verilen Göreme Vadisi ve çevresi, 33 yıl sonra bu statüyü kaybetti. Göreme Tarihi Alanları ve Kapadokya Bölgesi, 1985'te UNESCO tarafından 'Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

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