Göreme Vadisi'nde yetki karmaşası ortadan kalktı

Menekşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi.

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, "Kapadokya'da 4 ilçe ve 9 beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır." dedi.

"Kapadokya Alan Başkanlığı kuruldu ve yetki karmaşasının ortadan kalkması için farklı bakanlıkların yetkileri burada toplandı. Biz defalarca TBMM kürsüsünde ve basın kuruluşları aracılığıyla açıklama yaptık. Yetkiler, Kapadokya Alan Başkanlığı çatısı altında toplanmak suretiyle bölge daha etkin şekilde korunacak ve korunarak sonraki nesillere aktarmak görevimiz olacak. Bu söylemlerin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Burada kimseye rant sağlanmayacak. Alan Başkanlığının kuruluş amacı zaten budur. Kapadokya'da 4 ilçe ve 9 beldeyi kapsayan Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve kültürel yapısını muhafaza etmek amacındadır. Bölgeye daha iyi sahip çıkmak adına, yetki karmaşasını önlemek için Milli Park statüsünden çıkarılmıştır. Burası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığında bu hafta ilk toplantı gerçekleşti. Çalışmalarına 15 gün içinde oluşumunu tamamlayarak başlayacaktır."

- "Farklı şeyler yapılacak gibi algılanıyor"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Göreme'nin Milli Park statüsünden çıkarılmasının tek sebebinin, bölgenin daha iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasından kaynaklı olduğunu ifade etti.