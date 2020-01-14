Göreme’de 46 kaçak yapı yıkıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bugüne kadar 46 kaçak yapı yıkıldı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapılar ile mücadele aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Göreme Belediye tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar 46 kaçak yapının yıkıldığı açıklandı. Göreme Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Göreme’de imar barışına aykırı ve izinsiz yapılan uygulamalar yıkılmaya devam ediyor. Nevşehir Müze Müdürlüğü kontrolünde toplam 46 yapımın yıkımı gerçekleşmiştir. Yapılan kontroller çerçevesinde imar barışına aykırı yapıların ve izinsiz yapılan uygulamaların yıkımı da devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

