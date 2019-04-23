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Göreme’de çocuklar 23 Nisan’ı klasik otomobillerle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar klasik araçlara binerek kutladı.Göreme Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlar ile kasaba içerisinde kısa bir tur düzenlendi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklar klasik araçlara binerek kutladı.
Göreme Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla klasik araçlar ile kasaba içerisinde kısa bir tur düzenlendi. Çocukların klasik araçlar ile kasaba içerisinde gezdirilmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisine çekerken çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren yaptığı açıklamada, bölgemizin tanıtımı ve çocuklarımızı eğlendirmek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını klasik araçlarla kutladık dedi. Eren, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir şenlik düzenleyelim, klasik arabalar ile hem bölge tanımı olarak hem de çocuklarımızı eğlendirmek amacıyla etkinlik yaptık. Klasik araçlarımız ile kısa bir kasaba içerisinde tur attık” diye konuştu.

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