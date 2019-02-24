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Göreme'de kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR merkezine bağlı Göreme beldesinde, peribacaları yakınına izinsiz yapıldığı belirlenen bağ evi ve at çiftliği yıkıldı.

NEVŞEHİR merkezine bağlı Göreme beldesinde, peribacaları yakınına izinsiz yapıldığı belirlenen bağ evi ve at çiftliği yıkıldı.
Nevşehir merkeze bağlı Göreme'de peribacaları yanında yapılan otel inşaatının yıkılması ardından, bölgede konut, iş yeri, bağ evi olarak kullanılan 15 yapı için de yıkım kararı verildi. Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Çavuşin beldelerinde bulunan 15 yapıdan 12'si daha önce yıkıldı. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri bugünde, Göreme Beldesi Zemi Vadisinde izinsiz olarak yapılan bağ evi ve at çiftliğini yıkmak üzere harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, peribacaları yakınına yapılan izinsiz yapıları, iş makineleri ile yıktı. At çiftliğinde bulunan atlar ise başka çiftliğe taşındı. Peribacalarına zarar verebileceği düşünülen yerleri de işçiler elleri ile yıktı. Bu kapsamda bugüne kadar, 14 yapı yıkılmış oldu.

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