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Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Turizm bölgesinde yer aldığı için tartışmalara neden olan ve dün durdurulan inşaatın yıkım çalışmaları sürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu bölgede yapılan iş yeri ve konut inşaatının yıkımı sürüyor.

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki Göreme beldesinde, geçen ay başlayan otel inşaatı, peribacalarının yanı başında olması nedeniyle tepkilere neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla dün durdurulan inşaatın, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasının ardından yıkımına başlandı. Beldeye Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makineleri sevk edildi.

İnşaatın kolonları iş makinesiyle kırıldı, ardından inşaatta bulunan çeşitli malzemelerin alınması için yıkıma ara verildi. İşçilerin alandaki demir ve diğer inşaat malzemelerini kaldırmasının ardından yıkıma devam edileceği öğrenildi.

Alanda jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Göreme'de peribacaları bölgesindeki inşaatın yıkımı

- Turizm bölgesinde yer aldığı için tartışmalara neden olan ve dün durdurulan inşaatın yıkım çalışmaları sürüyor

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı

Göreme'deki otel inşaatının yıkımına başlandı
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Anahtar Kelimeler:
göreme inşaat yıkımı Kapadokya Nevşehir

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