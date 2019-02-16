HABER

Göreme’de yıkım yapılacak yerin sahibi: "İmar Barışı için 36 bin TL ödedim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Nevşehir’in merkez Göreme beldesi Esentepe Mahallesinde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepesinin yıkılacağını öğrenen iş yeri sahibi Osman Kabalcı, “Ben 1994 yılından beri vergi ödüyorum.

Nevşehir’in merkez Göreme beldesi Esentepe Mahallesinde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepesinin yıkılacağını öğrenen iş yeri sahibi Osman Kabalcı, “Ben 1994 yılından beri vergi ödüyorum. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim” diye karara tepki gösterdi.
Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinde başlayan kaçak yapı yıkımları esnasında Göreme Beldesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan Kaptan Osman isimli seyir tepe sine yıkım için İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler geldi. Jandarma ekiplerinin yoğun önlem aldığı yıkım alanlarında, işyerinin yıkılacağını öğrenen Osman Kabalcı, karara tepki gösterdi. Kabalcı burada yaptığı açıklamada, “Ben 1994 yılından beri buradayım. İmar barışı için de 36 bin TL para ödedim. Buranın aykırı bir alan olduğuna inanmıyorum. Buraya turistler fotoğraf çekmek için geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Hafif ticari araç tarlaya devrildi: 2'si çocuk, 4 yaralıHafif ticari araç tarlaya devrildi: 2'si çocuk, 4 yaralı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.