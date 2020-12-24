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  4. Gören bir daha bakıyor! İş yerine 'Bize daha fazla iş çıkarmayın' uyarısı astı

Gören bir daha bakıyor! İş yerine 'Bize daha fazla iş çıkarmayın' uyarısı astı

24.12.2020 09:43 | Son Güncelleme:
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Gören bir daha bakıyor! İş yerine 'Bize daha fazla iş çıkarmayın' uyarısı astı

Düzce’de mermer ustası Ömer Faruk Hakseven, koronavirüs nedeniyle işlerinin artması sonucu yeni eleman alırken, iş yerine, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın" yazılı uyarı levhaları astı.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümlere neden olan koronavirüs salgını Düzce’de de ölümlere neden oldu. Koronavirüs salgını öncesi yaşanan normal ölümlere salgın dönemindeki ölümler de eklenince mermer mezar atölyelerinin de işleri artış gösterdi. Kentte mermer mezar, mermer tezgahlar yapan Ömer Faruk Hakseven, koronavirüs nedeniyle artan ölümlere bağlı olarak işleri artınca yeni elaman aldı. Hakseven yaşanan koronavirüs ölümlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle iş yerinin birçok yerine müşterilerinin de görmesi için, "Maskenizi takın, mesafenizi koruyun. Bu işin şakası yok. Bize daha fazla iş çıkarmayın” yazılı uyarı levhaları astı.

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Hakseven, daha önce 6 olan elaman sayısını iş yoğunluğu nedeniyle 10’a çıkardı. Ölümlerin kendilerini üzdüğünü belirten Hakseven, "Koronavirüs salgını döneminde bizim işlerimiz çoğaldı. Özellikle mezar işleri arttı. İşlerimiz ciddi oranda arttı. Korona öncesi haftada 1 ya da 2 mezar işi çıkıyordu. Şu anda haftada 7-8 mezar işi çıkmaya başladı. İş yoğunluğundan dolayı yeni elemanlar aldık. Elemana ihtiyaç duyduk. Ancak bu bizi rahatsız eden bir durum. Dükkanımıza maskenizi takın, mesafenizi koruyun, bu işin şakası yok. Bize iş çıkarmayın gibi uyarı levhaları astık. Önlem almaya çalışıyoruz” dedi.

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DHA

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