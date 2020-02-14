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Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2020 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul'un Fatih ilçesindeki 5 katlı bina görenleri hayrete düşürüyor. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken yapı, oldukça dar görünümü ile 'Burada nasıl yaşanır' sorusunu akıllara getiriyor. İnce görünümü ile görenlerin bir daha baktığı bina havadan fotoğraflandı.

Fatih Yedikule Mahallesi'nde yapılan dar ve uzun yapılı bir bina görenlerin ilgisini çekiyor. 5 katlı ve oldukça dar olan binanın çatısında ise çok sayıda baz istasyonu yer alıyor. Bazı vatandaşlara göre ise binanın sağlam olmadığını görünüş itibarı ile de bunun anlaşıldığını belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilginç mimariye sahip olan binanın arsa sahibi elinde bulunan yeri değerlendirmek için böyle bir bina inşa ettirdi. Havadan çekilen bina yanlarında yüksek yapı olmadığı için oldukça fazla dikkat çekiyor. İnce ve uzun yapısıyla tek başına duran binanın yanlarında oto yıkama ve lastikçi bulunuyor.

'HER GÖREN BİNANIN RESMİNİ ÇEKİYOR'

'HER GÖREN BİNANIN RESMİNİ ÇEKİYOR'
Binanın ilginç gözüktüğünü ifade eden Selim Tezcan, “Arkadaşlarımla bu binanın neden böyle olduğunu tartışıyorduk. Öğrendiğime göre arkadaşın dedesi bu binayı yapmış. Yan tarafı izin vermedikleri binayı böyle yapmış. Burayı yapan kişi ile tanıştım. Her gören binanın resmini çekiyor.

'GENELDE BEKARLAR KALIYOR'

'GENELDE BEKARLAR KALIYOR'
Değişik ve enteresan olduğu kadarıyla hoş gözüken bir yapı olduğunu düşünüyorum. Turistler çok resmini çekiyor. Bina içerisinde yaşama imkanının zor olacağını düşünüyorum. Genelde içeride hep bekarlar kalıyor” ifadelerinin kullandı.

'HAVALİMANLARINDAKİ DİNLENME ODAKALRINI ANDIRIYOR'

'HAVALİMANLARINDAKİ DİNLENME ODAKALRINI ANDIRIYOR'
Fatih’te esnaflık yapan Mehmet Durmaz, binayı ilk gördüğünde çok dikkatini çektiğini söyledi. İstanbul'da insanların en ufak bir alanı bile değerlendirdiğine dikkat çeken Durmaz, binayı havalimanlarındaki dinlenme odalarına benzetti:
“Ben de gördüğümde oldukça ilgimi çekmişti. Çevredeki vatandaşlarda gördükleri zaman ilgilerini çekiyor. Sanki 1 metre kare genişliği 7 metre kare uzunluğu var gibi gözüküyor. Genelde hep fotoğrafını çekiyorlar. Havalimanlarındaki dinlenme odalarını andırıyor biraz. İstanbul burası en ufak bir yeri değerlendiriyor insanlar. İnsanların ilgisini çekiyor” dedi.
Fatihte küçük evlerin olduğunu vurgulayan Durmuş Güneş, “Orası pek sağlam değil düşünceme göre. O bina burada çok eskidir yapılışını hatırlarım. Bazen oranın fotoğrafını çekmeye geliyorlar” diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
bina Fatih

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