Gören bir daha baktı! 7 katlı binadan geriye sadece yangın merdiveni kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,4'lük depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da, dün akşam saatlerinde 3 dakika arayla 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 294 kişinin yaralandığı depremde bazı hasarlı binalar da yıkıldı.

SADECE YANGIN MERDİVENİ KALDI

İlk depremlerde büyük hasar gören Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, dünkü depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.

"EŞYALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORDUK"

Dünkü depremde evinin bulunduğu bina da çöken Mehmet Şevket Köseoğlu (21) şöyle konuştu:

"Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük.

Apartmanda kalan eşyalarımızı kontrollü almaya çalışıyorduk ama çökünce bir şey alamadık.

Dünkü depremle burada bulunan bütün binalar yıkılırken, misafirhanenin yangın merdiveni ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı."

(DHA)



