Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Hatay’da, mozaik ve heykel sanatıyla uğraşan Mervan Altınorak, hurda ile yaptığı at, geyik, flamingo ve masa tasarımlarını fuarda görücüye çıkardı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatıyla uğraşmasının yanı sıra yaptığı hurda tasarımlarıyla tanınan sanatçı Mervan Altınorak, 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nda açtığı stantta büyük ilgi gördü. Kendisine ait olan hurda ve mozaik tasarımlarını fuarda görücüye çıkaran sanatçı Altınorak’ın eserleri görenlerin bir daha bakmasına neden oldu. Tasarımları gören yetişkinler telefonlarına sarılırken, çocuklarda hurdadan yapılan at, geyik ve flamingo eserlerine binmeye çalıştı.

Fuarı gezerken gördüğü hurdalardan yapılan at tasarımına hayran kaldığını söyleyen İlyas Bayraktar, “Çok müthiş bir tasarım aslında, hurdaların içerisinde silah bile var. Gerçekten mükemmel bir düşünce, hiçbir şeyi kaçırmamış bütün hurdalardan kullanmış. Çok güzel bir çalışma oluşmuş, çatallar saçları andırıyor. Gerçekten hoşuma gitti, mükemmel olmuş” dedi.