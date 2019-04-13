Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Hatay’da, mozaik ve heykel sanatıyla uğraşan Mervan Altınorak, hurda ile yaptığı at, geyik, flamingo ve masa tasarımlarını fuarda görücüye çıkardı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatıyla uğraşmasının yanı sıra yaptığı hurda tasarımlarıyla tanınan sanatçı Mervan Altınorak, 3. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nda açtığı stantta büyük ilgi gördü. Kendisine ait olan hurda ve mozaik tasarımlarını fuarda görücüye çıkaran sanatçı Altınorak’ın eserleri görenlerin bir daha bakmasına neden oldu. Tasarımları gören yetişkinler telefonlarına sarılırken, çocuklarda hurdadan yapılan at, geyik ve flamingo eserlerine binmeye çalıştı.

Fuarı gezerken gördüğü hurdalardan yapılan at tasarımına hayran kaldığını söyleyen İlyas Bayraktar, “Çok müthiş bir tasarım aslında, hurdaların içerisinde silah bile var. Gerçekten mükemmel bir düşünce, hiçbir şeyi kaçırmamış bütün hurdalardan kullanmış. Çok güzel bir çalışma oluşmuş, çatallar saçları andırıyor. Gerçekten hoşuma gitti, mükemmel olmuş” dedi.

“Hurda ancak bu kadar değerli olabilirdi”

Hurdalardan yapılan tasarımların olağanüstü olduğunu söyleyen Mehmet Kaya, “Bu sanatı yapabilmek, çok güzel bir başarı. Bunu yapanın eline, koluna sağlık. Çok değerli bir sanat bu sanat. Bu tasarımlar bir harika, insanoğlu demek ki isterse her şeyi yapabilir. Hurda ancak bu kadar değerli olabilir. Hurdadan demek ki ileriye dönük her şey yapılabilirmiş” dedi. “Her şey müşterimin özel sipariş istemesiyle başladı”

Hurda tasarımlarının bir müşterisinin yeni talebi üzerine aklına geldiğini söyleyen Hataylı mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, Avrupalılara hitap eden tasarımlar ortaya çıkardığını söyledi. Altınorak, “Yaklaşık 25 yıldır bu işle uğraşıyorum, güzel sanatlarla meşgulüm. Mozaikle başladım daha sonra tasarım aşamalarına girdim. Amerika’da masa siparişi geldi, özel bir masa tasarlamamı istediler. Masa ayaklarına başladım ondan sonra da hurdalarla heykel yapma fikri aklıma geldi. İlk olarak hurdaları masa ayağı tasarımı olarak düşünmüştüm daha sonra büyüttüm böyle eserler çıktı ortaya. Hurda tasarımı aslında normalde aklıma gelmeyen bir şeydi ama Amerikalı müşterimin benden yeni bir masa tasarımı yapmamı istemesi üzerine aklıma öyle geldi. Avrupa’ya hitap edebilme düşüncesiyle bu fikir aklıma geldi” dedi.

Yaptığı hurda sanatını zor ve zahmetli olduğunu söyleyen sanatçı Altınorak, “İlk defa geyik heykelini yaptım, 3 ayımı aldı. Daha sonra at heykelini yapmaya karar verdim, at heykeli de hazırlığıyla birlikte 4 ayımı aldı. Onun ardından bir flamingo heykeli yaptım, 240 adet çatalla. Onun da ardından tavus kuşu heykeli yaptım, o heykelde yaklaşık 2 ayımı aldı, ondaki özellik hem hurda sanatını hem de mozaik sanatını birleştirerek farklı bir şey yapmaya çalıştım” dedi. “Sıradaki hedefim kullanışlı ev eşyaları”

Tasarımlarını geliştirerek ev eşyalarına da yansıtacağını ifade eden sanatçı Mervan Altınorak, “Yaptığım tasarımlar masa ayaklarıyla başladı. Daha sonra heykele dönüştürdüm, heykelle devam ettim. Şuanda evlerde kullanılabilecek, kullanışlı eşyalar hedefim. İlk denemesini peçetelik olarak yaptım. Hurdayla evlerde kullanılabilecek peçetelikler, askılar planlıyorum. Şuan ki bir diğer hedefim de Hatay EXPO 2021 fuarına hazırlık” dedi.

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı

Gören bir daha baktı, hurda hiç bu kadar değerli olmamıştı