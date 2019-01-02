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Gören bir daha baktı! Kardan öyle bir şey yaptı ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 07:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde bir heykel tıraş, yağan kara şekil vererek herkesi kendine hayran bıraktı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümü mezunlarından Adıyamanlı heykel tıraş Haci Fendoğlu, ilçe merkezine yağan kara şekil verdi.

Kardan yaptığı şey görenleri şaşırttı

Kardan folklor ekibi yapan Fendoğlu, görenlerin büyük beğenisini kazandı.
Evinin önüne yaptığı folklor ekibini gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken Fendoğlu, daha önceden de kardan araba da yaptığını vurguladı.
Fendoğlu, “Kardan yaptığım çalışmalar. Daha önceden de çalışma yapmıştım. Sanat öyle bir şey ki sevince tanınmak için ille de irdelemiyorsun, ısrar etmiyorsun. Çünkü sürekli uğraşıyorsun, uğraşmak istiyorsun, bende o sürecin içerisindeyim.
Daha önceden de kardan araba yapmıştım. Tabi şimdi malzeme bedava olunca her yıl çalışıyorum böyle."
"Aslında fırsat olsa da daha farklı materyallerden, malzemelerden çalışa bilseydik daha iyi olurdu. İşte bizler şenliklerimizde, festivallerimizde böyle halaylar çekeriz.
İşte bizim meşhur davulcularımız, halay ekibimiz. Her daim insanları mest eden halaylarıyla coşturuyor bizleri. Bizim çalışmalarımız devam edecek, proje olursa onu da yaparız, böyle çalışıyoruz” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman heykel tıraş

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