Gören bir daha dönüp baktı!

Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.
Paris Hilton
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Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen halen popülerliğini korumaya devam ediyor.
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Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.
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Paris Hilton'un iç çamaşırı giymediği, objektiflere yansıdı.
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