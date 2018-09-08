Gören bir daha dönüp baktı!

Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.

Paris Hilton

1 / 11 Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen halen popülerliğini korumaya devam ediyor.

2 / 11 Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.

3 / 11 Paris Hilton'un iç çamaşırı giymediği, objektiflere yansıdı.

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