MAGAZİN

Gören bir daha dönüp baktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen halen popülerliğini korumaya devam ediyor.

Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.

Paris Hilton

1 / 11

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen halen popülerliğini korumaya devam ediyor.
2 / 11

Paris Hilton, ABD’li modacı Jeremy Scott’ın New York Fashion Week için düzenlediği tanıtım gecesine giydiği kıyafetle, yine tüm objektiflerin kendisine çevrilmesini sağladı.
3 / 11

Paris Hilton'un iç çamaşırı giymediği, objektiflere yansıdı.
4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris hilton transparan

En Çok Okunan Haberler

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

ABD Suriye'de sahaya dönüyor!

ABD Suriye'de sahaya dönüyor!

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün gözler ona döndü! Transparan Bella

Bütün gözler ona döndü! Transparan Bella

Pasta yerine midye dolma

Pasta yerine midye dolma

Oyuncu Enis Arıkan operasyon geçirdi!

Oyuncu Enis Arıkan operasyon geçirdi!

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Belçim Bilgin'den politik sevişme

Belçim Bilgin'den politik sevişme

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.