Gören bir kere daha baktı! Yolun ortasına sandalye koydu

Şair Eşref Bulvarı'nda daha önce kazı çalışması yapan belediye ekipleri, iddiaya göre önceki gün çalışmaları tamamlayıp gitti ancak kazılan alanı doldurmadı.

Kent genelinde günün erken saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle de bulvar üzerinde çukurlar oluştu.

YOLA SANDALYE KOYUP GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKTİ

Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukurları farkeden bir mahalle sakini, araçların ve insanların zarar görmemesi için yola sandalye koyup güvenlik şeridi çekti.

Bulvarı kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldığı görüldü. (AA)

