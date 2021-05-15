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  4. Gören de, duyan da şaşkın! Erkek hindi kuluçkaya yattı

Gören de, duyan da şaşkın! Erkek hindi kuluçkaya yattı

15.05.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde nadir rastlanan bir olay yaşandı. Erkek hindinin 15 gündür dişisinin yumurtalarının üzerinde kuluçkaya yatması sahibini şaşkına çevirdi.

Gören de, duyan da şaşkın! Erkek hindi kuluçkaya yattı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir bağ evinde ikamet eden Tahsin Yetiştiriciler (78) kümeste beslemek için Kalkım Beldesinden iki ay önce 1 dişi 1 erkek hindi satın aldı.

Dişi hindi yumurtlayınca bazı yumurtaları da erkek hindinin altına koyan Yetiştiriciler, dişi hindi gibi erkek hindinin kuluçkaya yattığını söyledi.

DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ: OLMAZ BÖYLE ŞEY

Gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü belirten hindi yetiştiricisi Tahsin Yetiştiriciler, “Ben hindileri Kalkım Beldesinden berber Hasan Şanlı’dan satın aldım. Biri dişi biri erkek getirdim. Bir hafta sonra dişi hindi yumurtlamaya başladı. 30 yumurta yaptı. 10 tanesini hindileri aldığım yere verdim. Geri kalan 17 yumurtayı dişi hindinin altına koydum. Diğer 7 yumurtayı erkek hindinin altına koydum. Dişi hindi gibi yumurtaların üzerine kuluçkaya yattı hiç bir yadırgama yapmadı. Sanırım dişi hindiden gördü kuluçkaya yatmayı. Erkek hindinin kuluçkaya yattığını kime sorduysam ne bilen ne de yok gören yok. Olmaz öyle şey diyorlar” dedi.

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(İHA)

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