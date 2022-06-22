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  4. Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

22.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de açık havada antrenman yapan bir okçu, inanılmaz bir kazaya sebep oldu. Yay elinden kayınca ok tekleyerek oradan geçen kadının gözüne girdi. Gözünde 60 cm’lik okla hastaneye götürülen kadının çığlıkları koridorda yankılandı. Korkunç olayda sağlık görevlileri okun çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Gören dondu kaldı: Parkta yürürken okla vuruldu

Çin’de yaşanan garip olayda, açık havada antrenman yapan bir okçunun 60 cm’lik oku başarısız atışından dolayı oradan geçen kadının suratına saplandı.

Apar topar hastaneye kaldırılan kadının çığlıkları koridorda yankılandı. Ok çok sert olduğu için doktorlar, itfaiyeden yardım istedi. İsmi açıklanmayan hasta, Kuzeybatı Çin, Shaanxi Eyaleti, Xi'an'daki bir hastanede tedavi edilirken görüntülendi ve okun açıkça yüzünün bir kısmından girip diğer kısmından çıktığı görülüyordu.

ÇELİK OKU KESMEK İÇİN İTFAİYE GELDİ

İtfaiyeciler oku kesmek için demir kesici makas kullandı. Sağ gözünün hemen altından giren çelik ok, neyse ki kadının şakağına denk gelmedi. Yerel haberlere göre, kadın, okçuluk becerilerini geliştirmekte olan bir adam tarafından yanlışlıkla vuruldu.

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Polis dramatik olayla ilgili soruşturma başlattı ancak Çin'de oklar ve yaylar spor ekipmanı olarak sınıflandırılıyor ve eğlence amaçlı kullanım için düzenlenmiyor. Talihsiz kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çin
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