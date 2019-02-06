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Gören dönüp bir daha bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Ordu’da bir apartmanın duyuru panosuna asılan yazı, ‘işte yurdum manzaraları’ dedirtti.Akyazı Mahallesi’nde bir apartmanın üst katındaki balkonda sigara içen ve izmaritini dışarı atan komşular, apartman yöneticisinin sabrını zorladı.

Gören dönüp bir daha bakıyor

Ordu’da bir apartmanın duyuru panosuna asılan yazı, ‘işte yurdum manzaraları’ dedirtti.
Akyazı Mahallesi’nde bir apartmanın üst katındaki balkonda sigara içen ve izmaritini dışarı atan komşular, apartman yöneticisinin sabrını zorladı. Atılan sigara külleri ve izmarit, yöneticinin balkonuna gelince ortaya ‘Karadeniz’ usulü bir uyarı yazısı çıktı. Apartman yöneticisi, kağıda yazdığı “Apartman sakinlerinin dikkatine. Kimse balkonlardan sigara izmariti artı sigara külü atmasın. Bu izmarit kime aitse 4 nolu dairenin ön balkonuna düşmüştür” uyarısı ile komşularına seslendi, balkonuna düşen izmariti de raptiye ile kağıdın üzerine sabitledi.
Uyarı ve üzerindeki izmariti apartman sakinlerinin dikkatini çekerken, ortaya ise ‘işte yurdum manzaraları’ dedirten örnek çıktı.

Gören dönüp bir daha bakıyor

Gören dönüp bir daha bakıyor

Gören dönüp bir daha bakıyor

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