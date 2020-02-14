Gören dönüp bir daha baktı... 3 metrelik ahtapot ilgi odağı oldu

Bursa’da uzun yıllardır balıkçılık yapan Recep ve Kadir Altın kardeşler, balık halinden aldıkları dev ahtapodu pazarda satışa sundu. 4.5 kilo ağırlığı ve 3 metreyi geçen uzunluğuyla müşterileri hem ürküten, hem de meraklandıran ahtapot ilgi odağı oldu. Meraklı bakışlarla dev ahtapodu inceleyen vatandaşlar, ahtapodun fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Ahtapotun kilosunu 50 liradan satan Kadir Altın, balıkçıların ağına takılan dev ahtapotu balık halinden aldığını belirterek, “Bazı müşterilerim ahtapot ve kalamar seviyor. Ama hiç bu kadar büyük ahtapot görmediler. Ben de yıllardır bu işi yapıyorum. Böylesine büyük bir ahtapotu çok uzun zamandır görmemiştim. Genelde küçük ahtapotlar geliyor hale. Bir ahtapotun bu denli büyümesi denizlerimizin eski temiz günlerine döndüğünü gösteriyor, bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

(İHA)

