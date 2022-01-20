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Gören ekipleri aradı! 5 ay sonra karaya vurdu

20.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Abana'da vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini görmesi üzerine ekiplere haber verdi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda karaya çıkarılan cismin otomobil olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde otomobilin Bozkurt'ta geçtiğimiz yılın ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde denize sürüklendiği tespit edildi.

Gören ekipleri aradı! 5 ay sonra karaya vurdu

Kastamonu Abana'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde sürüklenen cismi görünce ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede karaya çıkarılan aracın, Bozkurt'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen selde denize sürüklendiği belirlendi.

DENİZDEKİ CİSMİ GÖREN EKİPLERE HABER VERDİ

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç, sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kastamonu’nun sahil bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövmeye başladı. Sel felaketinde denize sürüklenen bir araç sahile vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini görmesi üzerine durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine ve belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı denizden kıyıya çıkardı. Abana İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine, şasi numarası üzerinden ulaşıldığı belirtildi.

BOZKURT'TAKİ SELDE DENİZE SÜRÜKLENDİ

Aracın 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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