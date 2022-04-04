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  4. Gören ekipleri aradı! İzmir’de denizde ceset bulundu

Gören ekipleri aradı! İzmir’de denizde ceset bulundu

04.04.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu. Denizde bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gören ekipleri aradı! İzmir’de denizde ceset bulundu

İzmir Konak'ta denizde hareketsiz bir kişiyi görenler polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler denizden çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi Karataş Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, deniz polisi tarafından karaya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemelerde şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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