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Gören ekipleri aradı! Profesör ölü bulundu

23.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir öğretim üyesi, emekli olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparkındaki aracının başında ölü bulundu.

Gören ekipleri aradı! Profesör ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu, fakülte otoparkına park ettiği aracında kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine otoparka gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Karasu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı şeritlerle kapatırken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Karasu’nun kalp krizi nedeniyle öldüğü anlaşıldı.

DİKTİĞİ AĞAÇLARIN BAKIMINI YAPMAK İÇİN ZİYARET ETMİŞ

Prof. Dr. Tahir Karasu'nun ailesinin olmadığı ve emekli olduğu okula vakit geçirmek için geldiği, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarette bulunduğu öğrenildi. Karusu'nun son olarak telefonda yeğeniyle konuştuğu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği ortaya çıktı. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde defnedilecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Eskişehir
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