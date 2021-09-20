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Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı

20.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ndeki Geriş Mahallesi'nde bulunan yalnız minare, görenlerin ilgisini çekiyor. 1908 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine, kullanım dışı kaldı. Ancak minare yıkılmadan muhafaza edilerek günümüze kadar ulaştı. Balıkesir'in yalnız minaresi şimdilerde görenlerin fotoğraf çektirmeden gitmediği bir yapı haline geldi.

Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı

Geriş Mahalle meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. Minare, 16 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minarenin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, mahallenin simgesi olduğunu söylediler. Çocukluğundan beri mahallede oturduğunu anlatan Rafet Yedikardeşler (75); ”Cami taşınınca minare yalnız kaldı. Arkadaşların ifadesine göre, minare traktörle yıkılmak istenmiş. Ama devrilmemiş. O günden beri Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor” dedi.

"GELENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

70 yaşındaki Hasan Toydemir de "Vaktinde burada ufak bir cami vardı. Yol geçiyordu. Sonra bu caminin olduğu arsa boştu. Cami 1962'de yapıldı. Minareyi yıkmadılar. Yıkmak için çekmek istediler. Yıkılmadı, ondan dolayı bıraktılar. Gelenin gidenin ilgisini çekiyor” dedi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ BU MİNAREYİ GÖRÜYORUM"

73 yaşındaki Ahmet Suçıkaranlar ise ”Bu mahallede doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Bu minareyi bildim bileli görüyorum. Cami buradaydı. Sonra yeni bir camı yapılırken, minare ortada kaldı. Yıkılmadı. Bir anıt olarak kaldı. Çok da güzel oldu” diye konuştu.

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