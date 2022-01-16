Gören gözlerine inanamadı! Gelinciği Taksim Meydanında dolaştırdı

Taksim Meydanında ilginç bir görüntü kaydedildi. İki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler gözlerine inanamadı. İspanyol turiste ait olduğu öğrenilen gelincik için gerekli izinler alındığı belirtilirken hayvanı gören vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

İSPANYA'DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ

İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı. Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

TAKSİM MEYDANINDA GEZDİRDİ

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi. Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü. Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.

EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI

Serkan İvedi "Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA



