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  4. Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

Gören gözlerine inanamıyor! Kontağı kapatıp, vitesi boşa alınca bakın ne oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Aksaray'da volkanik bir yapıya sahip olan Hasan Dağ'ın yakınında bulunan Ihlara - Yenipınar yolundan geçen araçlar, yolun eğimli olmasına rağmen, kontak kapatılıp vites boşa alındığında yukarı doğru hareket ediyor. Uzmanlar, aracın hareket etmesinin dünyanın ve volkanik yapıya sahip Hasan Dağı'nın manyetik özelliğinden kaynaklı mıknatıslanma nedeniyle de olabileceğini ancak bunun detaylı bir araştırma sonucu belirleneceğini söyledi.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi ile tanınan Aksaray'da, Hasan Dağı yakınındaki bölgede eğimli yolda araçların kendiliğinden hareket etmesi dikkat çekiyor. Ihlara Beldesi ve Yenipınar köyü arasındaki bazı noktalardaki eğimli yolda araçlar, kontak kapatılıp vites boşa alındığında yukarı doğru kendiliğinden hareket edip hızlanıyor. Aynı durum düz yolda da gerçekleşiyor.

'ARAÇ TERSİNE HAREKET EDİP RAMPA YUKARI ÇIKIYOR'

Ihlara Beldesi'nde oturan ve yol güzergahında otobüsüyle seyyar yiyecek ve içecek satan Mehmet Uzunbaba, özellikle hafta sonları meraklı kişilerin gelip, araçların eğimli yolda yukarı gitmesini denediklerini söyledi. Bu durumun yıllardır devam ettiğini belirten Uzunbaba, ''Ihlaralıyım. Bu bölgede Yenipınar ve Ihlara arasında rampada araba yukarıdan aşağı inmesi gerekirken, aracınızı kontağından kapatıp vitesinizi boşa aldığınızda araç ters yöne ilerleyip yukarı çıkıyor. Ben de denedim. Biz rampa aşağı aracın süratlenmesi için kontak kapatıp, boşa aldığımızda, araç tersine hareket edip rampa yukarı doğru çıkıyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri merak edenler buraya gelip deneme yapıyor. Dedelerimizden itibaren hatta onların dedelerinden itibaren burada araçların ters yöne gittiğini duyuyoruz'' diye konuştu.
Yenipınar köyünde oturan Ramazan Tıpırdamaz da, ''Ben denemedim ama tüm arkadaşlarım bunu yaptı ve onlardan video olarak da izledim. Rampada arabayı boşa alıp bıraktığınızda aşağı ineceği yerde yukarı gidiyor. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama yıllardır böyle oluyor'' dedi.
Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tolga Taner, bu tip durumlarla dünyanın farklı noktalarında karşılaşıldığını, bilim insanları tarafından makaleler yazıldığını hatırlattı. Dünyanın manyetik bir alandan oluştuğunu belirten Taner, ''Sonuçta dünya manyetik alandan oluşuyor. Şu anda dünyanın manyetik alanının da azaldığı biliniyor. Artı, eksi kutuplardan oluşuyor, güney ve kuzey kutuplarından. Biz biraz daha kuzey kutbuna yanaşık olmamız nedeniyle olma ihtimalinin olduğunu düşünüyor. Araç hareket edebilir. Mıknatıslanma nedeniyle de olabilir. Bir de bizim bu bölgemiz çok eski bir volkanik bölgedir. Kapadokya, Erciyes, Ihlara ve Hasan Dağı volkanik bölgedir. Volkanik bölge olması nedeniyle de o lavlarda belli bir miktar çok fazla olmasa da manyetik etkiye neden olabilir. Ama bu şu demek değildir; o bölgeye bugün gittiniz, belki birkaç saat sonra, veya birkaç ay ve yıl sonra tekrar gittiğinizde aynı etkiyi göremezsiniz. Çünkü dünyanın manyetik etkisi sürekli değişiyor. Sürekli akış var. Manyetikleşme nedeniyle araç hareket ediyor olabilir, ancak bu detaylı araştırma sonucu daha net ortaya çıkar'' diye konuştu.
Taner, ''Araçlarda bir mıknatıslanma demir özelliği var. Çünkü demir aksam ve saçtan oluştuğu için çelik alışımı olabiliyor, bunun da etkisiyle araç belli bir yönde gidebiliyor. Aracı ters çevirdiğinizde yine o yöne gidecektir. Aracın ön veya arka olması çok bir şey ifade etmeyecek. O yönde manyetik akım varsa araç o yöne doğru hareket etmiş olabilir'' dedi.

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