Gören hayran kaldı! Uludağ'ın zirvesinde büyüleyen manzara

Uludağ’ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı. Yaz aylarında Uludağ’ın zirvesinde görülebilen nadide kelebekler objektiflere yansıdı. Temmuz ve ağustos aylarında görülebilen Türkiye’nin en nadir kelebekleri rengarenk görüntüleriyle herkesi hayran bıraktı.

Kısacık ömürleriyle pek çok romana, tiyatro eserine ve hatta beyaz perdeye konu olan kelebekler, Uludağ’a ayrı bir güzellik katıyor. Beyaz üzerine kırmızı benekleri ile kendini diğer kelebeklerden ayıran Apollo ise, göz alıcı güzelliği ile gören herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf sanatçıları, el değmemiş 2 bin 500 metrelik Uludağ’ın güzelliklerini objektife sığdırmayı başardı.

Uludağ’da yetişen göz alıcı çiçekler, ressamları bile kıskandıran rengarenk kanatlarıyla uçuşan kelebekler, görenlere huzur veriyor. Kelebeklerin güzelliklerini görüntüleyenler, deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bile yaşayabilen Apollo kelebeğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.





