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Gören hayran kaldı! Uludağ'ın zirvesinde büyüleyen manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bursa'da her mevsim farklı güzelliği ile ilgi çeken Uludağ'a turistler bu kez beyaz örtüyle değil, rengarenk manzarayla karşılaşmak için geldi. Uludağ'ın el değmemiş 2 bin 500 metre rakımlı noktalarına ulaşan doğaseverler, objektifleriyle karşılaştıkları güzellikleri ölümsüzleştirdi. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Apollo kelebeğinin de görüldüğü zirvede, göz alıcı manzaralara rastlandı.

Uludağ’ın zirvesinde rengarenk kelebekler, görenleri hayran bıraktı. Yaz aylarında Uludağ’ın zirvesinde görülebilen nadide kelebekler objektiflere yansıdı. Temmuz ve ağustos aylarında görülebilen Türkiye’nin en nadir kelebekleri rengarenk görüntüleriyle herkesi hayran bıraktı.

Kısacık ömürleriyle pek çok romana, tiyatro eserine ve hatta beyaz perdeye konu olan kelebekler, Uludağ’a ayrı bir güzellik katıyor. Beyaz üzerine kırmızı benekleri ile kendini diğer kelebeklerden ayıran Apollo ise, göz alıcı güzelliği ile gören herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf sanatçıları, el değmemiş 2 bin 500 metrelik Uludağ’ın güzelliklerini objektife sığdırmayı başardı.

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Uludağ’da yetişen göz alıcı çiçekler, ressamları bile kıskandıran rengarenk kanatlarıyla uçuşan kelebekler, görenlere huzur veriyor. Kelebeklerin güzelliklerini görüntüleyenler, deniz seviyesinden 6 bin metre yükseklikte bile yaşayabilen Apollo kelebeğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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