Gören hayran kalıyor

Taş evleri çektikleri fotoğraflarla ünlendiren fooğrafçılar, ilçenin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Doğası ve taş evleriyle Türkiye'de nadir bulunan bölgeler arasında yer alan Hizan, misafirperver halkıyla köyüne gelen turistlerin güzel anılarla ayrılmasını sağlıyor.

Hizan'ın taş evlerine büyük ilgi

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı taş evlerden oluşan köyler fotoğraf sanatçıları ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor. Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştirdiği eşsiz manzaralar özellikle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan’a gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor.

'HİZAN DOĞASI VE TAŞ EVLERİYLE TÜRKİYE'DE NADİR BULUNAN BİR YER' Hizan Fotoğrafçılar Derneği (HİFOD) Başkanı Mahmut Özdemir, son yıllarda Hizan’a ve özellikle köylerdeki taş evlere fotoğraf sanatçıları tarafından büyük ilgi duyulduğunu ifade etti.

Türkiye’nin birçok ilinden gelerek Hizan’ı fotoğraflamak isteyen fotoğraf sanatçılarına rehberlik ettiklerini ve yardımcı olduklarını belirten HİFOD Başkanı Mahmut Özdemir; “Hizan’da yaklaşık 10 yıldır fotoğraf çekiyorum. Özellikle Hizan’ın taş evleri fotoğraf konusunda çok iyi malzeme veriyor.

Bizde özellikle sonbahar mevsiminde doğal ve rengarenk ortamı taş evlerle beraber fotoğraflıyoruz. Buraya dışarıdan da çok fotoğrafçı geliyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Onlarda bu konuda bir özveri içerisindeler.

Hizan doğası ve taş evleriyle Türkiye’de nadir bulunan bir yer. O yüzden Türkiye’nin hemen hemen her yerinden fotoğrafçılar burayı ziyaret etmekteler.

Özellikle Hizan manevi konuda çok iyi bir yerde. Bizde bugün yine elimize fotoğraf makinelerimizi aldık. Dışarıdan gelen misafir arkadaşlarımıza da yardımcı olarak onlarla beraber Hizan’ın köylerini gezerek taş evlerini fotoğraflamaya çalışıyoruz” dedi.

'TAŞ EVLERDEN OLUŞAN KÖYLERE HAYRAN KALDIM' Hizan’ın taş evlerini ve doğasını fotoğraflamak için İstanbul’dan gelen fotoğraf sanatçısı Abdullah Tezer, Hizan’daki doğal güzelliklere hayran kaldığını söyledi.

Tezer, “Türkiye’nin çeşitli illerini elimden geldiğince fotoğraflamaya çalışıyorum. Ülkemizin güzel manzaralarını, doğasını ve insanlarını fotoğraflıyorum. Arkadaşlarımın daveti üzerine Bitlis’e geldim. 2-3 günden beri Bitlis ve ilçelerini fotoğraflıyorum. Şuanda Hizan’ın Uzuntaş Köyü’ne geldik.