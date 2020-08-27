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Gören hem duygulandı hem gururlandı! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Van'da çöpe atılan Türk bayraklarını çıkararak düzgün şekilde tel örgüye asan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, görenleri duygulandırdı. Yapılan davranış karşısında gururlanan Van Valisi ise 12 ve 13 yaşındaki iki genci ödüllendirerek güzel davranışı karşılıksız bırakmadı.

Gören hem duygulandı hem gururlandı! Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

Van’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanılanların saniye saniye görüntülendiği olayda, kardeşlerden biri bayrakları tek tek tel örgülere asarken, diğeri ise hurda toplamaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

VAN VALİSİ TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİLER

Çocukların örnek davranışından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Duman ailesini makamında ağırladı. Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları olan Yunus ve Argeş, Van Valisi tarafından tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirildi.

“KENDİLERİYLE GURUR DUYUYORUZ”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, kağıt toplayan çocukların herkesi gururlandıran bir harekette bulunduğunu belirtti. Çocukların örnek davranışını tüm Türkiye halkıyla paylaşmak istediklerini ifade eden Vali Bilmez, “Çocuklarımız çok güzel bir davranış sergiledi. Hakkari’den Van’a eğitim için gelmiş. Daha iyi bir gelecek için hayat şartlarını zorlayarak okumaya çalışan bir ailenin çocukları. Okulların kapalı olduğu dönemde aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hurda toplarken Türk bayraklarını gören Yunus, kardeşine bayrakları çit duvara asılmasını istemiş. Birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, iyi ki varlar” dedi.

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“BAYRAĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ”

Güvenlik korucusu babalarının bayrak için mücadele ettiğini anımsatan çocuklar ise kendilerinin de Türk bayrağı için her şeyi yapacaklarını belirterek, hurda malzemesi toplarken çöpte buldukları bayrağı tellere astıklarını söyledi.

Çocuklarını okutmak için bir mücadele içinde olduklarını dile getiren aile de, çocuklarıyla gurur duyduklarını kaydetti.
Öte yandan çocukları bulan Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi.
(İHA)

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