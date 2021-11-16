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  4. Gören hemen jandarmayı aradı! Van Gölü kıyısında insan kemikleri bulundu

Gören hemen jandarmayı aradı! Van Gölü kıyısında insan kemikleri bulundu

16.11.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Erciş ilçesinde, Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu.

Van'ın Erciş İlçesi Çelebibağı Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Verilen bilgi üzerine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

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DEMİR ÇAĞI'NA AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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(AA)

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Van
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