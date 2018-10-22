Gören kaçıyordu! 475 ve 200 kiloluk dev domuzlar yakalandı

Biri 475 kilo, diğeri 200 kilo olan domuzlar dağ yörelerinde yaşayan vatandaşların korkulu rüyası olmuştu. Ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokan domuzlar, tarlaları talan edip çiftçileri ciddi zararı sokuyordu. 'Dev domuzları bir kaç arkadaş ancak öldürebildik' diyen avcılar, çiftçileri uzun süredir devam eden sorundan kurtarmış oldu.

1 / 3 Bursa’nın Keles ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.

2 / 3 Sürek avına çıkan Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2 gün boyunca iz sürüp Keles'te 475 kilo Harmancık'ta ise 200 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.