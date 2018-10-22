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Gören kaçıyordu! 475 ve 200 kiloluk dev domuzlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bursa'da tarla sahiplerinin korkulu rüyası olan dev yaban domuzları avcılardan yardım istedi. Çiftçileri bu dertten kurtarmaya karar veren Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü, sürek avına çıktı. 2 gün boyunca iz süren avcılar, dev yaban domuzlarını avlamayı başardı.

Biri 475 kilo, diğeri 200 kilo olan domuzlar dağ yörelerinde yaşayan vatandaşların korkulu rüyası olmuştu. Ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokan domuzlar, tarlaları talan edip çiftçileri ciddi zararı sokuyordu. 'Dev domuzları bir kaç arkadaş ancak öldürebildik' diyen avcılar, çiftçileri uzun süredir devam eden sorundan kurtarmış oldu.

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Bursa’nın Keles ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, köylüleri canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu.
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Sürek avına çıkan Keles ve Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü 2 gün boyunca iz sürüp Keles'te 475 kilo Harmancık'ta ise 200 kilo ağırlığında yaban domuzunu avlayıp, çiftçileri bu dertten kurtardı.
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Dev yaban domuzlarını avlayan Harmancık Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Mustafa Balı, "Bursa’nın dağ yörelerinde çok fazla domuz popülasyonu var. Tarlalarımızı talan eden, yaban domuzları ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Mağdur çiftçilerimizin talebi üzerine ava çıktık. Köylülerimize zarar veren korkutan yaban dev domuzlarını bulup, zor da olsa avladık. Dev domuzları bir kaç arkadaş anca öldürebildik” dedi.
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domuz Bursa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Editör uyuyor galiba.Lütfen ilk cümleyi biri bana açıklasın.Kim kimden ne için yardım istemiş :))
Sevgili editör, bu nasıl bir cümledir: Bursa'da tarla sahiplerinin korkulu rüyası olan dev yaban domuzları avcılardan yardım istedi. Yaban domuzları, avcılardan mı yardım istemiş!
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