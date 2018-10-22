Gören kaçıyordu! 475 ve 200 kiloluk dev domuzlar yakalandı

Biri 475 kilo, diğeri 200 kilo olan domuzlar dağ yörelerinde yaşayan vatandaşların korkulu rüyası olmuştu. Ana yola çıkarak trafik güvenliğini de tehlikeye sokan domuzlar, tarlaları talan edip çiftçileri ciddi zararı sokuyordu. 'Dev domuzları bir kaç arkadaş ancak öldürebildik' diyen avcılar, çiftçileri uzun süredir devam eden sorundan kurtarmış oldu.
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