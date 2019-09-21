HABER

Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde inşa edilen kale görünümlü yapı, dikkat çekiyor.

Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyor

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde inşa edilen kale görünümlü yapı, dikkat çekiyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan'ın yaptırdığı binayı kale sananlar, hayvancılık tesisi olarak inşa edildiğini öğrenince şaşkınlık yaşıyor.
Deliilyas beldesi Gazi Osman Paşa Mahallesi yakınlarında geçen yıl yapımına başlanan bina, projesiyle bir ilk oldu. Almanya'da yaşayan gurbetçi Yalçın Doğan tarafından yaptırılan binanın kaleyi andıran mimarisi dikkat çekti. İnşaat yükseldikçe bölgeden geçen meraklıları kendisine çeken yapının turistik bir tesis olduğu düşünülüyor. Merak edip bölgeye gidenler ise kale mimarisi ile inşa edilen yapının entegre bir hayvancılık tesisi olacağını öğrenince şaşkınlık yaşıyor. Tamamlandığında yaklaşık 2 bin hayvanın barınacağı tesiste et ve süt üretimi yapılacak. Ayrıca surları çevreleyen alanda inşa edilen bölümde ise alabalık üretimi gerçekleştirilecek. Tesis içerisinde herkese açık lokanta, kafe gibi sosyal donatılar da bulunacak. Yapımı devam eden tesisin inşaat çalışmalarının gelecek yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.
Tesis görevlisi Tacettin Akbulut, "Burası kale görüntüsünde hayvanlar için bir ahır. 2 bin kapasiteli bir çiftlik. Buranın yapımı geçen sene bahar ayında başladı. Gelecek seneye yapımı bitecek. Burada kesimhane, lokanta, süt sağım merkezi, üst tarafta oturma alanları olacak, 2 tane lojman, 2 tane ayrıca ev var. Burası entegre bir hayvancılık tesisi olacak. Burayı anayol üzerinden görüp, gelip ziyaret edenler oluyor. Buraya gelip, bakıp geziyorlar. Kale görünümlü ağılı gördüklerinde şaşırıyorlar. Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir kale görünümlü yer var" dedi.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhtarı Esmani Güngörmez ise, "Mahallemiz için bu yatırım gayet güzel bir şey. Ben ve halkımız da memnun. Bölgemize de faydası olacaktır. Yapımına başlandığında ben de şaşırdım. Hayvancılık yapılacak ve kale şeklinde olacak. Türkiye'de böyle bir yapı yok diye biliyorum. Sabırsızlıkla açılışını bekliyoruz. Vatandaşlar da çok merak ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyorGören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyorGören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyorGören 'kale' sanıyor, ne olduğunu öğrenen şaşırıyor

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Emre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştuEmre Kaya Burdur’da yüzlerce hayranıyla buluştu
Aydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılarAydos Ormanı’nda kilolarca çöp topladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ile ortak hava 6. devriyesi başladı

Türk ve ABD helikopterleri Suriye sınırında!

Akçakale’de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği

Sınır hattında hareketlilik!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Terör örgütüne bir darbe daha!

Son dakika! Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dev operasyon: 2 bin 806 şüpheli yakalandı

Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.