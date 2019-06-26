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Gören oraya akın etti! Film izler gibi seyrettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 00:13 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Gören oraya akın etti! Film izler gibi seyrettiler!

Kaza, saat 21:00 sıralarında sahil yolunda meydana geldi. Oğuzhan Aydın (24) yönetimindeki 81 FF 625 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yürüyüş yolunu aşıp çalılık alana uçtu. Kaza anında şans eseri yürüme yolunda kimse bulunmazken, sürücü Oğuzhan Aydın otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan Oğuzhan Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, aracın altına yada çevresinde yaralı olup olmadığı kontrol etti. Otomobil, çekiciyle kaldırıldıktan sonra ekipler kaza yerinden ayrıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli trafik kazası

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