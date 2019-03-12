Gören polise haber verdi! Kıyafetlerin arsından çıktılar

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. S.B., C.E. ve F.Ç., hırsızlık yapmak için spor ürünlerinin satıldığı mağazaya, camını taşla kırarak, girdi.

PENCEREDEN BAKANLAR FARK ETTİ

Camın kırılma sesini duyup, evlerinin penceresinden bakanlar, mağazaya giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen polis ve bekçiler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

KIYAFETLERİN ARASINA SAKLANDILAR

İçeriden ekiplerin geldiğini gören 3 kişi ise kıyafetlerin arasına saklandı.

Mağazaya giren polisler, S.B., C.E. ve F.Ç.'yi ürünlerin arasında görüp, yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)



