HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gören polise haber verdi! Otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış ceset bulundu

Gören polise haber verdi! Otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış ceset bulundu

03.01.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Bayraklı'da bir araç içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 20 yaşındaki İbrahim Kırık'a ait olduğu belirlenirken polisler otomobili sokak ortasında terk edip kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gören polise haber verdi! Otomobil içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış ceset bulundu

İzmir Bayraklı'da sokak ortasına bırakılan otomobili gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda araç içinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis şimdi her yerde aracı bırakıp kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖREN POLİSE HABER VERDİ

Olay, gece saatlerinde Alpagut Mahallesi 1620/59 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli şahıs tarafından üstünde plakası bulunmayan araç sokak ortasında terk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sokak ortasında duran otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış halde tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

AW507191_02

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan çalışmalarda bir adet pompalı tüfek bulunurken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise İbrahim Kırık (20) olduğu belirlendi. Otomobili sokak ortasından terk edip kaçan şüpheli şahısları yakalamak içinse geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Adana'daki kripto para dehşetinde yeni gelişme! 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürmüştüAdana'daki kripto para dehşetinde yeni gelişme! 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürmüştü

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemelerinin ardından Kırık’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Başbakana suikast girişimi! Saldırı anı böyle kaydedildi

Başbakana suikast girişimi! Saldırı anı böyle kaydedildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.