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  4. Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

08.12.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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Samsun Bafra'da otomobilini terk edilmiş halde bırakıp baraj gölüne atlayan 48 yaşındaki Ayşegül K.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Aramaların 7’nci gününde atladığı köprüden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Samsun Bafra'da Altınkaya Baraj Gölü kenarında 2 Aralık'ta akşam saatlerinde terk edilmiş otomobili fark edenler, sahibine ulaşmaya çalıştı. Barajdaki görevlilerinin de yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Ayşegül K. olduğu saptanan kişinin, aracından inip bir süre sonra baraj gölüne atladığını belirledi.

ATLADIĞI KÖPRÜDEN 4 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı'nca baraj gölünde arama çalışmaları yapıldı. Aramaların 7’nci gününde bugün öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ceset gören vatandaşlar, hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Ayşegül K.’ya ait olduğunu tespit etti. Atladığı köprüden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kadının cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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