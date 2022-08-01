Gören polisi aradı! Yol kenarında yarı çıplak ve yaralı halde bulundu: Silahınız varsa çekip kafama sıkayım

Bursa Nilüfer'de vatandaşlar yol kenarında kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görüp ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Musa B. olduğunu belirledikleri kişinin bacağından silahla yaralandığını tespit etti. Sedyeye bindirilmek istenen kişi, “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım" derken güçlükle sakinleştirildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖREN POLİSİ ARADI

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Ürünlü Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan yaralıyı fark eden bir kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Musa B. olduğunu belirledikleri kişinin bacağından tabanca ile yaralandığını tespit etti. Bölgede incelemede bulunan polis ekipleri olayda kullanılan tabancaya rastlamazken, görgü tanıkları Musa B.'nin beyaz bir araçtan yol kenarına atıldığını iddia etti.

"SİLAHINIZ VARSA ÇEKİP KAFAMA SIKAYIM"

Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilmek istenen Musa B., “Kendi kendimi vurdum, canım sıkılıyordu. Silah yok şu an, silahınız varsa çekip kafama sıkayım. Hanginiz kendini iyi hissediyorsa, adamsanız çıkın karşıma gelin. Hepiniz gelin sıkıntı yok" dedi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Musa B. ambulansa bindirildi. Zafer işareti yaparak ambulansa binen Musa B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Musa B.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

