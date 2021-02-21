Gören şaşıp kaldı! Karla 3 metrelik uzay mekiği yaptı

Sakarya'nın Serdivan Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kurt ve yeğeni Selman Sözer, evlerinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek kardan uzay mekiği yaptı. Daha önce kardan yılan, gemi ve uçak yapan Kurt’un 3 metre yüksekliğinde kardan yaptığı uzay mekiği görenlerin beğenisini topladı. Uzay mekiğini yeğeni Selman Sözer ile birlikte yapan Kurt, “Daha önce kardan yılan ve gemi yapmıştım. Yaklaşık bir ay önce de uçak yapmıştım. Şimdi de gündemde uzay mekiği projesi vardı. Ben de gündeme ayak uydurarak uzay mekiği yapmak istedim. Bazen gündemdeki olaylardan etkileniyorum, bazen de kendi kafamda tasarladığım, hayal ettiğim şeyleri yapıyorum” dedi.

Uzay mekiğinin diğer projelere göre daha kısa sürede tamamlandığını ifade eden Kurt, “2 günlük çalışma sonrasında detaylarını bitirerek tamamladık. Kar kütlesini kalıp haline getirerek ona göre de yükseltiyorum. Yoksa hemen yıkılır zaten. Muhakkak onu yapmam gerekiyor. Yeğenim ile birlikte aklımıza gelen projeleri yapıyoruz. Bu projede de birlikte çalıştık. Köyde de çok talep var. Birkaç kere kardan proje yaptığım için sürekli yapmamı bekliyorlar. Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Çocuklar sevindiği için de beni daha çok cezbediyor” diye konuştu.

DHA

