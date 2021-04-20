HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gören şaşıp kaldı: Tartıştığı esnafa balta fırlattı!

Gören şaşıp kaldı: Tartıştığı esnafa balta fırlattı!

20.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü bir kişi, esnafa balta fırlattı. Tartıştığı esnafa başka eşyalar da fırlatan alkollü şahsın yaptıkları cep telefonu ile kameraya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polisler, saldırganı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Cumartesi günü Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre S.H. isimli bir kişi, alkol aldıktan sonra caddede bulunan esnafla laf dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesi sonrası S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı. Hızını alamayan adam daha sonra balkonda bulunan baltayı da caddeye fırlatırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan S.H., polis ekiplerince kısa süre sonra gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde esnafla tartışmaya giren ve alkollü olduğu iddia edilen S.H.'nin etrafa tehdit ve küfürler savurduğu, balkonda bulunan eşyaları ve daha sonra da eline aldığı baltayı esnafa fırlattığı görüldü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Masaj salonuna fuhuş baskını! Masaj salonuna fuhuş baskını!
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.