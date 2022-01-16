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  4. Gören şaşırıyor! GTA'daki aracı gerçek hayatta üretti

Gören şaşırıyor! GTA'daki aracı gerçek hayatta üretti

16.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Grand Theft Auto (GTA) V hayranı, GTA Online'ın ünlü "ramp buggy" aracını gerçek hayata taşıdı. GTA'daki aracın gerçek hali, dünyanın en güzel arabası gibi görünmese de oyunun hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Gören şaşırıyor! GTA'daki aracı gerçek hayatta üretti

Grand Theft Auto V'in (GTA V) multiplayer modu GTA Online ile gelen "ramp buggy" aracını gerçek hayata taşıyan YouTube kanalı Burning Wrenches, oyundaki araçların gerçek hayatta yeniden üretilebileceğini açıkça gösterdi. Gerçek hayattaki ramp buggy, bir kullanıcı tarafından Reddit'te paylaşılınca yoğun ilgi ile karşılaştı.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ DEDİLER AMA...

Reddit'teki kısa video, arabanın bir garajdan çıktığını ve bir arabaya doğru gidip onu ters çevirdiği anları yansıttı. Bazı kullanıcıların başlangıçta aracın aslında Hızlı ve Öfkeli serisinde görülen bir araba olduğunu öne sürdüğü aktarılırken, Burning Wrenches'in videosundaki aracın gerçekten de GTA'daki "ramp buggy" olduğunu düşünenlerin olduğu belirtildi.

Burning Wrenches'in YouTube'daki videolarında ise arabanın GTA'dan ilham alınarak üretildiğine dair birçok kanıt görüldü.

Ramp buggy

GTA V 2013'TE ÇIKMIŞTI

Grand Theft Auto serisinin yedinci ana oyunu olan Grand Theft Auto 5, Rockstar Games tarafından 2013'te çıkartıldı ve PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One gibi platformlarda yayınlandı. Oyunun ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümlerinin de geliştirilme aşamasında olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Grand Theft Auto V
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