Gören şaşkına dönüyor! Dev turna balığı yakalandı

Adıyaman’da balıkçılık yapan Yılmaz Alp, Atatürk Barajı göletinde yakalamış olduğu 1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hocaömer Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi.

'İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR TURNA BALIĞIYLA KARŞILAŞTIM'

Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi. İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp, “Daha önceden böyle bir büyük balık yakalamadık, yani yakaladık ama hep küçüklerini yakaladık 2-3 kiloluk. Yakaladığımız en büyük balık budur şu an. Bu turna balığıdır. Fırat’ın en eski balıklarındandır ve çok lezzetli bir balıktır. Uzunluğu 1 metre 30 santim, ağırlık ise 30 kilogramdır. Vatandaşlar gördü mü mutlaka gelip bir fotoğraf çekip gidiyor” diye konuştu.

Kaynak: İHA

