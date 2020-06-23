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  4. Gören şaşkına dönüyor! Mersin'de Trump silueti

Gören şaşkına dönüyor! Mersin'de Trump silueti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması nedeniyle yöre halkının ilgisini çekiyor.

Silifke'ye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesinde bulunan bir kayanın ABD Başkanı Donald Trump siluetini andırması bir çok kişiye fotoğraflık anlar yaşatıyor.Uzaktan bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump’ın siluetini andıran kaya parçasını görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Bükdeğirmeni Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya siluetin Trump’a benzediğini belirterek, “Bu siluet yıllardır vardı. Halkımız bunu sürekli görüyordu. Ancak Trump, başkan olduktan sonra herkes bu figürü Başkan Turump'a benzetti. Bizlerde benzetiyoruz” dedi.

Mustafa Yasin Bulut ise, “Bu silueti yıllardır görüyorduk biliyorduk. Trump, ABD başkanı seçildikten sonra kendisine benzediğini gördük. Sosyal medyada paylaşınca burası çok ünlendi. Merak edenler fotoğraf çektirmek isteyenler buraya geliyor” dedi.

Kaynak: İHA

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