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Gören şaştı kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kendi kendine çelenk göndermiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 09:53 | Son Güncelleme

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım adına katıldığı bir toplantıya gelen çelenkleri kendisinin gönderiği iddia edildi. Çelenkte "Cumhurbaşkanı RTE" yazması dikkat çekti.

Gören şaştı kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan adına kendi kendine çelenk göndermiş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur’un geçen hafta taksici esnafı ile Beyoğlu’nda yaptığı yemekli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım adına gönderilen çelenkler damga vurdu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; çelenkleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım'ın değil, eski başkan Uğur'un kendi kendine gönderdiği iddia edildi.

'RTE' TARTIŞMALARA YOL AÇTI!

Sahte olduğu iddia edilen çelenklere Cumhurbaşkanlığı Forsu kondurulup Cumhurbaşkanı yazıldıktan sonra Recep Tayyip Erdoğan yerine ‘RTE' kısaltması kullanılması tartışmalara yol açtı.

'BÜYÜK SAYGISIZLIK'

Geçen ocak ayındaki kongrede Yahya Uğur'un 8 yıllık başkanlığına son veren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, çelenklerin eski Başkan Uğur tarafından gönderildiğini iddia etti. Uğur'un çelenkleri kendi kendine gönderdiğini savunan Aksu, “Cumhurbaşkanı adına çiçek yaptırarak (RTE) yazılması bir saygısızlıktır. Uğur devlet büyüklerimize saygısızlık yapmıştır. Adli makamlara suç duyurusu yapıldı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Çelenk İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yahya Uğur

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bişeyolmaz yav. bunun şikayetlik bir yanı yok heves etmiş adam. RTE yazılması da bir hakaret değil. zaten halk arasında hepimiz kısaca RTE diyoruz ve buda kötü bişey değil sevgimizden diyoruz.
DEMEK Kİ SAHTE SAHTEKARIN BİRİ AMAN UZAK DURUN ÇIKARLARI İÇİN HERŞEYİ YAPAR
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