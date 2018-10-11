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Gören tanıyamıyor! Evsiz çiftin müthiş değişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 07:24 | Son Güncelleme

Hem tanışma hikayeleriyle, hem değişimleriyle yüreklere dokunan evsiz çift sosyal medyada büyük ses getirdi.

Gören tanıyamıyor! Evsiz çiftin müthiş değişimi

Takımıyla birlikte sevgililer günü için özel bir projeye imza atmak isteyen Kenyalı fotoğrafçının ortaya çıkardığı sonuç...

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Anahtar Kelimeler:
Kenya evsiz sevgililer günü

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