HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gören tarlaya akın ediyor!

Gören tarlaya akın ediyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinin geride bırakıldığı şu günlerde güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen geziler sırasında lavanta tarlalarını ziyaret eden onlarca kişi, gördükleri manzara karşısında büyük mutluluk yaşıyor.

Edirne’de, ‘Mor cümbüşle’ hem göze hem de ruha hitap eden lavanta tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için kontrollü şekilde ziyarete açılan ve geçen yıl 60 bin kişinin ziyaret ettiği lavanta tarlaları görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı ‘mor cümbüş’ lavanta tarlalarında fotoğraf çekiyor.

AKSESUARLARINI YANLARINDA GETİRMEYİ İHMAL ETMİYORLAR

Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor.
Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.
Edirne’ye gezmek için geldiğini söyleyen Melek Sercan Avcı, lavanta tarlasını görünce çok beğendiğini ve fotoğraf çekilmek için hemen tarlaya geldiğini ifade etti.
Avcı, herkese lavanta tarlasını ziyaret etmeleri önerisinde bulundu.
‘Mor cümbüş’ ile birlikte lavanta tarlalarının hem göze hem de ruha hitap ettiğini dile getiren ziyaretçiler, gün boyu mor tarlaları adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Süper Lig devi bombayı patlattı

Süper Lig devi bombayı patlattı

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl depreminin simgesi yaşlı çiftin hikayesi hüzne boğdu

Depremin simgesi haline geldiler! Yürek yakan acı

Ünlülerin yaşadığı siteyi domuzlar bastı

Ünlülerin yaşadığı siteyi domuzlar bastı

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta alaca sansar görüntülendi

Kırmızı listede yer alıyor! Kars'ta görüntülendi

51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün’ tabiata salındı

51 yılda 306 bin ’kene avcısı sülün’ tabiata salındı

Mehmet Ali'nin hayalleri yıkıldı! Koronavirüs nedeniyle evine geri gönderildi

Mehmet Ali'nin hayalleri yıkıldı! Hastanede 1 gün kalabildi

Koronavirüs aşısı bulunduktan sonra virüsün mutasyona uğraması durumunda neler olabilir?

Dünyanın umudu aşıda ama... Virüs mutasyona uğrarsa ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.