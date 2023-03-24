HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı

Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı

24.03.2023 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de iftar sonrası dışarı çıkan vatandaşlar gökyüzüne bakınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.

Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı

İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay’ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı. Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti.

AW855640_01

'ÇOK GÜZEL BİR GÖRSEL OLUŞTU'

Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık. Çok da güzel bir görsel oluştu. Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye’nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri’den bir tanıdığımız yazdı. Onlarda gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi. (İHA)

AW855640_05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklamasıMarmara Üniversitesinden 'mezuniyet' açıklaması
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret!Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na ziyaret!
Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
Venüs Düzce

En Çok Okunan Haberler

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.