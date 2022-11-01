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  4. Gören telefona sarıldı! Silahla vurulup araçla birlikte yakılmış halde bulundular

Gören telefona sarıldı! Silahla vurulup araçla birlikte yakılmış halde bulundular

01.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da dehşet düşüren bir olay yaşandı. Yanmış bir otomobilin içerisinde iki erkek cesedi bulundu. Şahısların silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakıldığı belirlendi. Kimlikleri belli olan şahısların, Ramazan T. ve Gürsel C. oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşte olayın detayları...

Gören telefona sarıldı! Silahla vurulup araçla birlikte yakılmış halde bulundular

Kan donduran olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı.

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ARAÇTA 2 CESET BULUNDU

Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

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ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

İHA

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