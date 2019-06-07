Gören telefonuna sarılıyor

Araçlarıyla yoldan geçerken şelaleyi görenler araçlarından inip o anları fotoğraflamayı ihmal etmiyor.

Yoldan geçerken görenler araçlarından inip fotoğrafını çekti

Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Giresun-Gümüşhane karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali’nde (HES) her yıl Mayıs sonu Haziran başında yaylalardaki karların erimesiyle fazlalaşan suyun tahliyesi yapılıyor. Bu anlarda ise ortaya muhteşem görüntüler çıkartan yapay şelale ilgi odağı haline geliyor.

Giresun-Gümüşhane karayolunu kullanan vatandaşlar ise o onları araçlarını yol kenarına çekerek fotoğrafını ve görüntüsünü çekiyor.