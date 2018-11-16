Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

DHA'nın haberine göre sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı. Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı.

Tarihi ağaç köküne gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bedri Taşkınlar, "Midye ve taşa benzer nesneler toplamaya başladım. Daha sonra ağaçları görmeye başladım. Çok şekilli ağaçlar vardı. Onları toplayıp birbirine ekleyerek bir ortam, bir güzellik sergilemek istedim. Benim bu işlerle uğraştığımı gören bir arkadaşım, 'Bir ağaç var' dedi. Gittim, baktım; 3- 4 tane bu ağaçlardan var. 'Temizlendiği zaman ben de görmek istiyorum' dedi. 10- 15 günlük işlemi var" diye konuştu.