HABER

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:03 | Son Güncelleme

Mersin'de arkadaşlarının tarlasından çıkan ve 500 yıllık olduğu düşünülen ağaç kökü, 69 yaşındaki Bedri Taşkınlar tarafından sokakta sergileniyor. Görenlerin telefonuna sarıldığı ağaç kökü 4 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe sahip.

Temizleyip, işlendikten sonra dekor olarak kullanılabilecek bu ağaç kökü gibi başka ağaç parçalarından geçimini sağlayan Taşkınlar, bu uğraşına 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunları atlatmak için başlamış.

500 yıllık ağaç kökünü sergiliyor

Mersin'in merkezindeki Yeni Mahalle'de derin dondurucu alım satımı ile tamir işi yapan Bedri Taşkınlar, 2015 yılında yaşadığı psikolojik sorunların ardından hobi arayışına girdi.
DHA'nın haberine göre sahil kesiminde bulduğu taş ve midye kabuğu gibi malzemeleri temizleyip, vernikleyerek, çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkaran Taşkınlar, dere sularının sahile kadar sürüklediği ağaç parçalarını işlemeye başladı. Çeşitli tür ve boyuttaki ağaçları temizleyip, zımparalayarak, farklı ortam oluşturmaya çalışan Taşkınlar, yaklaşık 500 yıllık olduğu sanılan ağaç kökünü işlemeye başladı.
Taşkınlar, arkadaşının arsasından çıkan 4 metre uzunluktaki ve 3 metre genişlikteki ağaç kökünü dükkanının önünde sergilemeye başladı. Sokaktan geçenlerin durup, fotoğrafını ve videosunu çektiği ağaç kökü, ilgi odağı haline geldi.
Tarihi ağaç köküne gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bedri Taşkınlar, "Midye ve taşa benzer nesneler toplamaya başladım. Daha sonra ağaçları görmeye başladım. Çok şekilli ağaçlar vardı. Onları toplayıp birbirine ekleyerek bir ortam, bir güzellik sergilemek istedim. Benim bu işlerle uğraştığımı gören bir arkadaşım, 'Bir ağaç var' dedi. Gittim, baktım; 3- 4 tane bu ağaçlardan var. 'Temizlendiği zaman ben de görmek istiyorum' dedi. 10- 15 günlük işlemi var" diye konuştu.
Bedri Taşkınlar'ın iş yerinin karşısında bulunan deposunda ağaçlardan yapılan süsler, taşlardan oluşturulan çeşitli dekoratif malzemeler de yer alıyor. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin AĞAÇ

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.