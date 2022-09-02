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  4. Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

02.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek ısırığına maruz kalan İngiliz annenin yaralarını gören doktorlar, kadının araba kazası geçirdiğini zannetti. Tracy Keeble isimli kadın, örümcek tarafından ısırıldığını önce fark etmedi. Günler geçtikte vücudunda önce kızarıklıklar sonra morluklar oluşmaya başladı. Hastaneye gittiğinde ise araba kazası geçirdiğini sandılar!

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Karadul örümceği tarafından ısırılan kadının son halini gören gözlerine inanamadı. 43 yaşındaki Tracy Keeble, 22 Temmuz tarihinde köpeği Dottie'yi gezdirirken karadul örümceği tarafından ısırıldığını tahmin ediyor.

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İngiltere’yi vuran kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle ormanlık alanda ayakkabı yerine sandalet giymeyi tercih eden kadın o sırada böceğin ısırdığını düşünüyor. Köpeğiyle yürüyüş sonrasında ayak bileğinde bir iz olduğunu fark ediyor.

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Bileğindeki izi umursamayan kadının vücudunda ilerleyen günlerde morluklar oluşmaya başladı. Hastaneye gittiğinde kadının vücudunda oluşan yaralar yüzünden trafik kazası geçirdiğini sandılar. Yapılan tahliller sonrası karadul örümceği tarafından ısırıldığı doğrulandı.

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Bacaklarındaki morluklar ve ağrı henüz geçmiş değil. Bir süre hastanede kalan kadının tedavisine evde devam ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
böcek sokması Karadul örümceği

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