Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Karadul örümceği tarafından ısırılan kadının son halini gören gözlerine inanamadı. 43 yaşındaki Tracy Keeble, 22 Temmuz tarihinde köpeği Dottie'yi gezdirirken karadul örümceği tarafından ısırıldığını tahmin ediyor.

İngiltere’yi vuran kavurucu sıcak hava dalgası nedeniyle ormanlık alanda ayakkabı yerine sandalet giymeyi tercih eden kadın o sırada böceğin ısırdığını düşünüyor. Köpeğiyle yürüyüş sonrasında ayak bileğinde bir iz olduğunu fark ediyor.

Bileğindeki izi umursamayan kadının vücudunda ilerleyen günlerde morluklar oluşmaya başladı. Hastaneye gittiğinde kadının vücudunda oluşan yaralar yüzünden trafik kazası geçirdiğini sandılar. Yapılan tahliller sonrası karadul örümceği tarafından ısırıldığı doğrulandı.

Bacaklarındaki morluklar ve ağrı henüz geçmiş değil. Bir süre hastanede kalan kadının tedavisine evde devam ediliyor.



